В Анатолии обнаружили редкие окаменелости животных в возрасте 9 миллионов лет (фото)

В Турции археологи обнаружили окаменелости животных, которым 9 миллионов лет. Среди них была редкая окаменелость перьевого дикобраза, которую редко можно увидеть в Анатолии.

Как сообщает Anatolian Archaeology, руководитель группы раскопок доктор Ахмет Ихсан Айтек отметил, что были раскопаны останки животных из семьи кошачьих, дикобраза и птиц.

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"Наши начальные наблюдения показывают, что вид из семейства кошачьих может быть саблезубым тигром, но мы классифицируем его с дальнейшими детальными исследованиями. Что касается перистого дикобраза, то это очень редкий вид в Анатолии", – пояснил ученый.

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В прошлом году здесь были идентифицированы окаменелости 15 животных – носорога, муравьеда, жирафа, коня, антилопы и газели.

В этом году мы нашли перистого дикобраза, в Анатолии это очень редкий вид. В связи с этим мы получили важную окаменелость. В частности, находка почти полного черепа и челюстных костей, сохранившихся таким образом, является, пожалуй, уникальным примером. в Анатолии", – добавил доктор Ахмет Ихсан Айтек.

Точный возраст окаменелостей будет установлен путём химических и геологических исследований.

Напомним, в Испании рабочий нашел среди водопроводных труб редкие артефакты, которым 2500 лет.

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