В Англии археологи обнаружили бюст греческого бога виноделия Силена (фото)

Команда археологов объединения Ecus обнаружила бюст греческого бога виноделия Силена в Кокермуте (Англия). В давние времена его могли использовать как гирю.

Издание Greek Reporter сообщает, что находка является тяжелой гирей, которая могла быть создана в I веке нашей эры. Этот бюст могли использоваться для взвешивания предметов на своеобразных весах. Устройство работало с помощью противовеса, который скользил вдоль длинного плеча, чтобы уравновесить нагрузку и указать вес объектов.

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Руководитель исследуемого участка Эдди Догерти пояснил, что Кокермут был региональным центром в первом и втором веках, ведущим к фортам на побережье Камбрии, простираясь до Вайтхейвена и Карлайла, и дальше на восток в Корбридж.

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Во главе со своим техническим директором Энди Кроусоном команда Ecus также нашла доказательства римской дороги и придомовых участков на участке в юго-западном углу у дороги. Археологи надеются найти предметы, которые использовались для частной молитвы и поклонения, например статуэтки.

Справка: в греческой мифологии Силен был спутником и наставником бога вина Диониса. Его считали олицетворением музыкального творчества, пьяной радости, танцев и всякого веселья. Его изображали как лесного человека с лошадиными ушами, а иногда также с хвостом и ногами коня.

Напомним, ранее археологи обнаружили металлический рыболовный крючок в возрасте 6000 лет.

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