В Австралии нашли самую большую в мире лягушку весом 2.7 кг: как выглядит Toadzilla

В тропических лесах Австралии обнаружили камышовую лягушку весом 2,7 кг. Рептилия получила прозвище Toadzilla.

Как сообщает Департамент окружающей среды и науки Квинсленда в Фейсбуке, эта лягушка весила в шесть раз больше, чем обычные ее сородичи. Ее нашли рейнджеры, проводившие работы на трассе в национальном парке Конвей близ Эрли-Бич.

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"Они были шокированы, обнаружив эту огромную камышовую лягушку у автодрома Конвей на прошлой неделе. Рейнджер Кайли Грей сказала, что ползавшая по дороге змея заставила их остановить свой автомобиль, и когда она вышла и посмотрела вниз, то чуть не потеряла сознание, увидев жабу-монстра", – говорится в сообщении.

Кайли Грей вспоминает: "Я схватила камышовую лягушку и не могла поверить, как она большая и тяжелая". По ее словам, камышовая лягушка такого размера ест все, что может поместиться ей в рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих.

"Некоторые камышовые лягушки могут достигать 26 см и весить 2,5 кг, а интродуцированные виды также могут быть ядовитыми для диких животных. "Тоадзилла" может быть самой большой лягушкой, которая зафиксирована, и музей Квинсленда уже выразил заинтересованность забрать ее", — сообщили в департаменте.

Рейнджер Грей вместе с командой поместили Тоадзиллу в контейнер и изъяли ее из дикой природы. А поскольку ее вид официально признан вредителем в Австралии, Тоадзиллу подвергли эвтаназии. После смерти лягушку планируют передать в Музей Квинсленда.

Ранее самой крупной в мире считалась лягушка из Швеции по имени Принц, весом 2,65 кг.

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