В Балаклаве в Крыму раздался взрыв: вероятно горят склады окупантов ( фото, видео)

Во временно оккупированном Севастополе 1 августа прогремел мощный взрыв. Местные сообщают, что "гриб" был виден из центра города.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

"В центре Севастополя какой-то бабах, слышно было даже в Балаклаве. Из центра Севастополя также виден "гриб" из дыма", – говорится в сообщении.

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Кроме того, есть информация о прилете в районе Сахарной Головы вблизи теплоэлектростанции. Там же расположены склады окупантов.

Видео дня

Телеграмм-каналы сообщают, что поблизости в сторону Ялтинского кольца вблизи Балаклавы выехала бригада пожарных с мигалками.

Отметим, что недалеко от Балаклавы находится одна из крупных баз Военно-морского флота России.

Осинтер Status-6 геолоцировал место взрыва как воинскую часть 63876-Р – арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.

Напомним, Маляр рассказала, сколько территорий ВСУ уволили за контрнаступление.

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