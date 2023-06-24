В Британии пара миллиардеров предлагает зарплату в $127 тысяч: какой работник им нужен

В Великобритании американские миллиардеры опубликовали объявления о поиске сиделки для своих двух собак. Они предлагают кандидатам полный рабочий день с зарплатой 127 227 долларов в год.

Как сообщил представитель агентства по поиску обслуживающего персонала, собачья няня должна обеспечить "благополучие, счастье и безопасность собакам".

Объявление было опубликовано неделю назад, однако уже почти 400 человек вызвались идти ухаживать за собаками.

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Стало известно, что хозяева собак живут в районе Найтсбриджа в Лондоне. Они хотят, чтобы смотритель постоянно был с собаками и относился к ним с любовью и ответственностью.

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Как пишет nypost.com, рекрутер Джордж Данн объяснил, что это первый случай, когда агентство опубликовало вакансию няни для собак.

"Клиенты — это миллиардеры, которые ищут лучших в своем классе поставщиков услуг, поэтому когда дело доходит до их собак, они с удовольствием платят… Они хотят лучшего", – сказал он.

Рекрутер сказал, что смотритель должен будет следить за всем лекарством собак и их транспортировкой, когда хозяева будут отправляться на встречи. Кроме того, собачья няня должна разработать режим упражнений с использованием "положительных методов подкрепления для поддержки и улучшения их обучения". Данн отказался назвать породу собак, за которыми надо ухаживать, однако добавил, что лицо, намеревающееся подать заявку, должно быть готово "работать в ненормированный рабочий день, включая вечер, выходные и праздничные дни".

Зато няня для собак получит достойную зарплату и шесть недель отпуска в год, "однако это не точно".

"Есть шесть недель отдыха в год, но когда вы имеете дело с такими клиентами, если они захотят поехать в Монако завтра, вы будете лететь на частном самолете с этими собаками", — сказал Данн.

Напомним, в Саудовской Аравии железнодорожная компания объявила, что набирает 30 женщин-водителей поездов. Эта вакансия получила отзывы от 28 000 потенциальных кандидаток.

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