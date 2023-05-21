В честь ВСУ Нацбанк выпустил новые 10-гривневые монеты: как выглядят

Национальный банк Украины отчеканил новые монеты, посвященные Силам ВСУ. Их номинал 10 гривен, и они будут оборотными.

Как сообщила пресс-служба НБУ, новая памятная монета называется "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины". Она идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года, однако имеет тематический реверс.

Новая монета выпущена, чтобы увековечить подвиги подразделений ВСУ в национальных деньгах. Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что Силы поддержки ВСУ прилагают немало усилий для боеспособности нашей армии и помогают освобождать Украину от российских интервентов.

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"Национальный банк планирует и дальше несколько раз в год выпускать оборотные памятные монеты, которые будут ежедневно находиться в наличном обороте и ежедневно будут напоминать украинцам о героизме и подвигах военнослужащих. Так, в этом году должны появиться еще две подобные оборотные памятные монеты, посвящены Вооруженным Силам Украины", – анонсировал руководитель Нацбанка.

"Новая памятная монета "Силы поддержки Вооруженных сил Украины" продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом". Аверс монеты – идентичный с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины. Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей", – объяснили в НБУ.

Новая монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция).

Напомним, в феврале 2023 февраля в Украине появилась новая банкнота номиналом 20 гривен "ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!".

Предлагаем узнать, как выглядит монета, выпущенная НБУ в память Саломеи Крушельницкой.

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