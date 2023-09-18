В Дублине на пляже появилась таинственная пропасть (фото, видео)

Жители Дублина на пляже Портмарнок заметили загадочную пропасть, внутри которой был огромный камень. Сначала отдыхающие подумали, что это воронка от падения метеорита.

Местный житель астрофизик Дэйв Кеннеди, когда выгуливал собаку, заметил на пляже огромную дыру. Первое, что пришло ему в голову, что это "кратер от взрыва". Внутри он увидел огромный камень.

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Он планировал отправить камень на тестирование. Даже связывался с экспертами в области астрономии, чтобы узнать, смогут ли они помочь определить происхождение кратера.

Как сообщает Irish Independe n t, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что "загадочная яма" эта яма была выкопана развлекающимися у моря подростками. Чарли Уоллес и Питер Макевой вырыли ее с помощью зеленых пластиковых лопаток.

Астрофизик Дэйв Кеннеди сказал, что все равно будет проводить анализ камня, он надеется, что "это не совсем бесполезная находка".

Напомним, фермер в США десятилетиями подпирал дверь своего сарая камнем, который оказался дорогим метеоритом.

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