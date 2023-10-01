В Египте археологи обнаружили скрытые комнаты внутри 4400-летней пирамиды (фото)
Новые раскопки древней пирамиды Сахура в центре Египта обнаружили восемь ранее неизвестных комнат. Она была построена более 4400 лет назад в честь египетского фараона Сахуры из Пятой династии.
Система тайных комнат, спрятанных внутри пирамиды, вполне может дать бесчисленную информацию о ее истории. Об этом сообщает Express.co.uk.
Сахура была построена примерно в конце 26-го до 25 века до нашей эры для второго короля Пятой династии. Во время его правления регион вошел в определенную степень, процветая благодаря торговле.
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Пирамида, гробница Сахуры, была впервые найдена и раскопана в 1836 году инженером Джоном Перрингом. Она была полностью исследована только в 1907 году.
Теперь, используя 3D-сканеры, команда провела детальное исследование внутренней части пирамиды, обнаружив ранее неизвестные комнаты. Пока неизвестно, что хранилось в комнатах, но команда сказала, что потолки и полы сильно повреждены.
Находка поможет собрать недостающие части исторической головоломки Сахуры, например, как она была построена и хранилась в комнатах.
Напомним, в Турции обнаружили выкопанный в горе тоннель, которому 1700 лет.
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