В Египте археологи обнаружили скрытые комнаты внутри 4400-летней пирамиды (фото)

Новые раскопки древней пирамиды Сахура в центре Египта обнаружили восемь ранее неизвестных комнат. Она была построена более 4400 лет назад в честь египетского фараона Сахуры из Пятой династии.

Система тайных комнат, спрятанных внутри пирамиды, вполне может дать бесчисленную информацию о ее истории. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сахура была построена примерно в конце 26-го до 25 века до нашей эры для второго короля Пятой династии. Во время его правления регион вошел в определенную степень, процветая благодаря торговле.

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Пирамида, гробница Сахуры, была впервые найдена и раскопана в 1836 году инженером Джоном Перрингом. Она была полностью исследована только в 1907 году.

Теперь, используя 3D-сканеры, команда провела детальное исследование внутренней части пирамиды, обнаружив ранее неизвестные комнаты. Пока неизвестно, что хранилось в комнатах, но команда сказала, что потолки и полы сильно повреждены.

Находка поможет собрать недостающие части исторической головоломки Сахуры, например, как она была построена и хранилась в комнатах.

Напомним, в Турции обнаружили выкопанный в горе тоннель, которому 1700 лет.

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