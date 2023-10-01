У Єгипті археологи виявили приховані кімнати всередині 4400-річної піраміди (фото)

Нові розкопки стародавньої піраміди Сахура в центрі Єгипту виявили вісім раніше невідомих кімнат. Вона була побудована понад 4400 років тому на честь єгипетського фараона Сахури з П'ятої династії.

Система таємних кімнат, захованих усередині піраміди, цілком може дати незліченну інформацію про її історію. Про це повідомляє Express.co.uk.

Сахура була побудована приблизно в кінці 26-го до 25-го століття до нашої ери для другого короля П'ятої династії. Під час його правління регіон увійшов у певну міру, процвітаючи завдяки торгівлі.

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Піраміда, яка є гробницею Сахури, була вперше знайдена та розкопана в 1836 році інженером Джоном Перрінгом. Вона була повністю досліджена лише в 1907 році.

Тепер, використовуючи 3D-сканери, команда провела детальні дослідження внутрішньої частини піраміди, виявивши раніше невідомі кімнати. Поки що невідомо, що зберігалося в кімнатах, але команда сказала, що стелі та підлоги дуже пошкоджені.

Знахідка допоможе зібрати відсутні частини історичної головоломки Сахури, наприклад, як вона була побудована та що зберігалося в кімнатах.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли викопаний у горі тунель, якому 1700 років.

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