В Германии археологи обнаружили останки уникальной церкви 10 века (фото)

В Германии во время раскопок близ Эрвитте-Эйкело археологи обнаружили остатки древней церкви, построенной из камня. Находка датируется 10 веком.

Как сообщает Аrkeonews, в 2021 году волонтер обратил внимание экспертов LWL на концентрацию обломков известняка на лужайке ручья к востоку от Эрвитте. В том же году при осмотре постройки были обнаружены фундаменты каменного здания.

Видео дня

После дальнейших раскопок в 2022 и 2023 годах стало понятно: это последние остатки церкви с планом этажа, уникальным для Вестфалии.

Читайте также: В Турции нашли выкопанный в горе тоннель, которому 1700 лет (фото)

"Особой неожиданностью находки является то, что письменные источники о церкви полностью отсутствуют. Древнейшие сообщения о поселениях вокруг Бахауэ датируются 11 веком. Однако здесь упоминается лишь хутор "Остхэм", а не церковь", – пишет издание.

Археологи сообщили, что церковь была отстроена здесь после того, как была снесена гораздо более древняя усадьба.

"Чтобы точнее классифицировать и датировать здание церкви, мы полагаемся не только на находки, но и на научные результаты", — сказал глава филиала Ольпе, профессор Майкл Баалес.

По его словам, керамические находки, первые датировки и сравнения с другими планами этажей показывают, что здание датируется примерно 900 годом нашей эры.

Новооткрытая церковь состоит из большого зала размером почти 9 метров, к которому с востока примыкает прямоугольный хор. Необычным является дополнительное помещение к востоку от хора, так называемая верхушка хора. Это помещение могло быть спланировано как часовня или место захоронения.

Напомним, в Испании рабочий нашел среди водопроводных труб редкие артефакты, которым 2500 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!