В Германии обнаружили колодец старше 3000 лет наполненный ритуальными жертвами (фото)

Археологи в Гермеринге, Верхняя Бавария, раскопали хорошо сохранившиеся остатки деревянного колодца бронзового века. Находка, которая датируется более 3000 лет, была наполнена ритуальными жертвами.

Его деревянные стены полностью сохранились в нижней части и отчасти влажные от грунтовых вод. Этим также объясняется хорошее состояние находок из органических материалов, которые сейчас исследуются внимательнее, пишет The History Blog.

"Мы надеемся, что это даст нам больше информации о повседневной жизни поселенцев того времени", – отметил доктор Йохен Габерстрох, ответственный археолог в Государственном ведомстве по охране памятников Баварии.

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Внутри колодца археологи обнаружили 26 бронзовых шпилек для одежды, янтарные бусины, две металлические спирали, зуб животного, завернутый в металл для изготовления подвески, и более 70 керамических сосудов.

Это были не предметы повседневного обихода, а достаточно дорогие изделия, обычно находящиеся в могилах средней бронзовой эпохи (1800-1200 гг. до н. э.). Состояние, в котором они были найдены на дне колодца, свидетельствует о том, что их осторожно опустили в воду, а не уронили или выбросили.

Ученые предполагают, что трудности засухи могли побуждать жителей пожертвовать своими ценностями в колодце, чтобы успокоить свои эмоционально недоступные божества.

Ранее на западе Турции во время раскопок в районе римских мостов археологи раскопали уникальные каменные головы греческих богов и почти целую статую.

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