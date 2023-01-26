В Германии раскопали старейшую могилу возрастом около 8 тысяч лет (фото)

В Германии раскопали целую могилу, найденную на старейшем могильнике страны. Анализ останков датирует захоронение в возрасте около 8000 лет.

Могильник возник в эпоху мезолита, на пороге неолитической революции, во время которой в Бранденбург пришли первые фермеры. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что первые древние захоронения в селе Гросс-Фреденвальде, северный Бранденбург, были обнаружены еще в 1962 году во время строительства радиобашни. Хотя некоторые кости были раскопаны в то время, систематические археологические исследования этого места не проводились до 2000-х годов.

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Дальнейшие раскопки обнаружили 12 отдельных захоронений, в том числе древнейшее захоронение младенца в Германии и одного мужчину, похороненного стоя в вертикальной яме.

Могилы имеют яркий красный оттенок от камня, который обычно прятали вместе с мертвыми в мезолитическом Бранденбурге. Десятки найденных там лиц делают это захоронение не просто старейшим в Германии, но и самым большим мезолитическим захоронением в стране.

Археологи изъяли хрупкие захоронения целым блоком для дальнейшего исследования в Университете прикладных наук в Берлине. COVID задержал лабораторные раскопки, поэтому последние захоронения из грунтовых блоков раскрывают только сейчас.

Во время раскрытия могилы ученые установили, что человек был пять футов ростом и ему было около 20 лет. Ее прятали в тесном положении, поэтому ноги согнуты в коленях. Пол еще не установлен, а остеологическое исследование не выявило признаков болезни или причины смерти.

Генетический анализ других лиц в могильнике показывает, что умершие были выходцами Центральной Европы. У них была темная кожа и голубые глаза.

Археологи надеются добиться нового понимания общества времени мезолита и его связи с появлением земледелия, изучая останки в могильниках.

Напомним, в Сенси, на севере центральной Франции, археологи откопали десятки древних колодцев и уборных, богатых сохраненными органическими остатками.

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