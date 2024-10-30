В Испании из-за масштабного наводнения погибли 50 человек: вода все сносит на своем пути (видео)

Сильные дожди, обрушившиеся на южные и восточные регионы Испании 29 октября, повлекли за собой наводнения и стали причиной гибели не менее 51 человека. В стране отменены авиарейсы, а также приостановлено движение железнодорожного транспорта.

По информации координационного центра МВД Испании, с 29 октября от наводнения погиб 51 человек, в настоящее время продолжается идентификация погибших. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Читайте также: В Одессе образовался огромный смерч в море: впечатляющее видео показали отдыхающие

В Валенсии десятки людей вынуждены были провести ночь в грузовиках, легковых автомобилях, на крышах магазинов и автозаправок, верхушках мостов или в заблокированных транспортных средствах, ожидая эвакуации.

Из-за сильных ливней и порывистого ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в Валенсии, были направлены в другие города, а 10 рейсов отменены.

Национальная железнодорожная компания ADIF остановила движение скоростных поездов между Мадридом и портовой Валенсией. Кроме того, в регионе Андалусия сошел с рельсов скоростной поезд с 276 пассажирами, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, Украину накроет аномальная погода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!