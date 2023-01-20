В Италии полиция разыскивает российского олигарха Мазепина и его яхту

Итальянская полиция разыскивает российского подсанкционного олигарха Дмитрия Мазепина и его яхту. Правоохранители подозревают, что он мог вернуться на россию.

В свою очередь 22-метровую суперяхту "Aldabra" Мазепин мог перегнать в Тунис. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Мазепин подал заявку на аренду приморской виллы в тосканском курортном городке Форте-дей-Марми. Его яхта исчезла еще летом 2022 года из порта Савоны на Лигурийской Ривьере, где должна была базироваться.

Уточняется, что стоимость яхты оценивается в сумму от 700 тысяч до одного миллиона евро. В марте 2022 года ее конфисковали в результате санкций против россии.

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Яхта была пришвартована в порту Ольбии, впрочем, за несколько часов до того, как удалось доказать, что ее владелец российский олигарх под санкциями, корабль исчез.

Напомним, ранее АРМА передала девять российских кораблей в управление украинскому предприятию. Общая стоимость кораблей, принадлежавших предприятиям рф, составляет более 532 миллионов гривен.

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