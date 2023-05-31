В Израиле нашли саркофаги в возрасте 1800 лет: принадлежали зажиточной семье

На территории зоопарка Сафари города Рамат-Ган археологи Управления древностей Израиля наткнулись на древние саркофаги в возрасте 1800 лет.

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Об этом пишет официальный портал управления.

Длина саркофагов составляет два метра, ширина – полметра, они были украшены резными незавершенными рельефными изображениями – символическими фигурами в виде дисков цветочных гирлянд, символизировавших круговорот жизни и смерти.

Сотрудники Управления старины Израиля отметили, что, вероятно, саркофаги принадлежали зажиточной римской или романизированной семье.

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Напомним, в Израиле археологи обнаружили каменные погребальные сундуки 1850-летней давности.

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