В Ізраїлі знайшли саркофаги віком 1800 років: належали заможній сім‘ї

На території зоопарку Сафарі міста Рамат-Ган археологи Управління старовин Ізраїлю натрапили на стародавні саркофаги віком 1800 років .Ще 25 років тому ці саркофаги виявили службовці , але перенесли їх інше місце, де їх знову поховав шар піску та рослинність.

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Про це пише офіційний портал управління.

Довжина саркофагів становить два метри, ширина – півметра, вони були оздоблені різьбленими незавершеними рельєфними зображеннями – символічними фігурами у вигляді дисків квіткових гірлянд, які символізували кругообіг життя і смерті.

Працівники Управління старовини Ізраїлю зазначили, що, ймовірно, саркофаги належали заможній римській або романізованій родині.

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Нагадаємо, в Ізраїлі археологи виявили кам'яні похоронні скрині 1850-річної давності.

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