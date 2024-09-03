В каких городах Украины осуществляют выплаты во время мобилизации и сколько
Украинское государство обеспечивает комплексную поддержку военнослужащих, в частности мобилизованных граждан. Помимо обеспечения военной формой и снаряжением предусмотрены разнообразные финансовые стимулы.
Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Одноразовая финансовая помощь от местных властей
Многие украинские города дополнительно к государственным выплатам предоставляют единовременную денежную помощь своим мобилизованным жителям. Размер такой помощи может существенно отличаться в зависимости от населенного пункта.
- Примеры:
- Киев – 30 тыс. грн
- Одесса – 20 тыс. грн
- Богодуховское общество Харьковской области – 50 тыс. грн
- Чернигов – 15 тыс. грн
- Ивано-Франковск – 50 тыс. грн (передовая), 20 тыс. грн (другие)
- Тернополь – 10 тыс. грн (непосредственное участие в боевых действиях)
Дополнительные выплаты за выполнение специальных задач
Кроме основного денежного довольствия, военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты, определенные Постановлением Кабинета Министров № 168. Размер таких выплат зависит от характера выполненных задач:
- 30 тыс. грн: для военных, участвующих в боевых действиях.
- 50 тыс. грн: для военных, выполняющих боевые задания в составе штабов и командования.
- 70 тыс. грн (однократно за 30 дней): за выполнение боевых задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ.
- 100 тыс. грн: для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, либо проходят лечение после ранений, либо попали в плен.
Важно: Размер выплат пропорционален времени выполнения задач.
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Премии для военнослужащих
Помимо основного денежного довольствия и дополнительных выплат, военнослужащие могут получать премии. Размер премий зависит от:
- Военного звания
- Занимаемой должности
- Продолжительности и интенсивности исполнения служебных обязанностей
- Специфики и уровня секретности задач
Подробнее о выплатах
Для получения более подробной информации о выплатах и порядке их начисления военнослужащие могут обратиться к своему командиру или к бухгалтерии воинской части.
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