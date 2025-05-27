В каких условиях участник боевых действий может потерять льготы: объяснение юриста

Военные, обладающие статусом участника боевых действий, пользуются рядом социальных преимуществ — это касается скидок на оплату коммунальных услуг, льготного проезда, возможности безвозмездного обучения и других льгот. Однако, в некоторых случаях этот статус может быть аннулирован, что автоматически влечет утрату всех соответствующих гарантий.

Порядок предоставления и лишения статуса регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №203. Решения о потере статуса принимают специальные комиссии, которые создаются при силовых и структурах безопасности, в частности в Министерстве обороны, Нацгвардии, Службе безопасности, Государственной пограничной службе, ГСЧС и других. Если дело вызывает сомнения или противоречия, оно передается на рассмотрение в межведомственную комиссию при Министерстве по делам ветеранов. Об этом пишет Новости. Live.

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Лишение статуса возможно, если военный совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время выполнения боевых задач в зоне активных боевых действий, или предоставил ложную информацию о своем участии в таких операциях или о собственных персональных данных. Кроме того, статус теряется в случае добровольного отказа от него, который оформляется через заявление самого защитника.

В то же время для того, чтобы решение об аннулировании статуса было действительным, в случае преступления необходимо иметь судебный приговор, а при установлении ложности данных — официальные документы по воинской части. Решение комиссии принимается в течение месяца. После этого свидетельство участника боевых действий признается недействительным и изымается, а военнослужащий автоматически теряет все социальные льготы, связанные со статусом УБД.

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