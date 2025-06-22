В Киеве критическая нехватка работников: какие специалисты в дефиците и какую зарплату обещают

В столице обостряется нехватка кадров в сфере рабочих профессий. Больше всего работодатели испытывают потребность в водителях и монтажниках радиоэлектронного оборудования. Предприятия активно размещают вакансии и готовы платить от 22 до 100 тысяч гривен, чтобы привлечь необходимых специалистов.

Об этом Укринформу сообщили в Киевской службе занятости (КСЗ). В ведомстве проанализировали более 5,5 тысячи открытых вакансий и выяснили, представителей каких профессий больше всего не хватает на рынке труда.

Первое место по уровню спроса занимают монтажники радиоэлектронной аппаратуры, далее следуют водители. Кроме того, стабильно нужны продавцы, повара, бухгалтеры, электромонтеры и медицинские работники. В столице сейчас больше всего ищут именно монтажников радиоэлектронного оборудования и приборов – открыто почти 300 вакансий.

Заработная плата на этих должностях стартует от 27 000 гривен, иногда – еще выше. Такой повышенный спрос может быть результатом увеличения производственных объемов, обновления технической базы предприятий и активного развития оборонной промышленности.

Читайте также: Парадокс рынка труда: почему переселенцам в Украине отказывают в работе

Вторую позицию в списке самых востребованных специальностей занимают водители автотранспорта – сейчас работников ищут почти 200 компаний. В Киевской службе занятости отмечают, что потребность в водителях остается стабильно высокой из-за активного развития логистики, роста объемов грузоперевозок и оживления бизнес-деятельности в столице и регионе.

Средний уровень оплаты труда составляет около 22 000 гривен. При этом в некоторых случаях, в частности на специализированных маршрутах или в крупных логистических компаниях, зарплата может достигать 100 000 гривен. В топ-10 востребованных профессий также входят:

продавцы-консультанты – более 120 вакансий;

повара – 116 вакансий;

бухгалтеры – 104 вакансии;

продавцы продовольственных товаров – 87;

помощники воспитателя и электромонтеры – по 82;

медицинские сестры/братья – 81;

слесари-ремонтники – 79.

Кроме этого, продолжает оставаться стабильный спрос на воспитателей, охранников, грузчиков, инженеров, электрогазосварщиков, сантехников, маляров и подсобных рабочих. Киевская служба занятости предоставляет возможность тем, кто желает сменить профессию или освоить новую специальность, получить ваучеры на обучение по 155 различным направлениям, среди которых есть ИТ и сфера услуг.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто уже скоро может потерять работу в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!