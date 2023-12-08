В Киеве могут закрыть треть станций метро: что говорят эксперты

В пятницу, 8 декабря, сразу шесть станций синей ветки столичного метрополитена закрыли для пассажиров. Закрытие произошло из-за аварии.

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В тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" течет вода. Однако существует угроза, что из-за аварийного состояния через некоторое время на ремонт могут закрыть еще ряд станций, сообщает Информатор.

Всего известно о семи участках метро Киева, где есть определенные проблемы. В частности, это перегон между ст. "Героев Днепра" и "Минской", где проседают тоннели. По словам известного киевского активиста, ветерана войны Олега Симороза, это происходит из-за строительства ТРЦ.

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Второй проблемный участок – между ст.м. "Почайная" и "Контрактовая площадь". Там также проседают туннели, нарушен габарит из-за некачественной конструкции тоннелей.

Просадка тоннелей фиксируется также на скачках между "Васильковской" и "Выставочным Центром", а также между ст.м. "Бориспольская" и "Красный Хутор". Между "Осокорками" и "Харьковской" проблемны самые туннели из-за низкого качества строительства.

Еще сомнительным с точки зрения безопасности, по данным экспертов, метромост на красной ветке метро. В перечень проблемных можно добавить перегон между "Гидропарком" и "Днепром". В целом по приблизительным подсчетам закрытие на ремонт в Киеве угрожает 15 станциям.

Напомним, в Киеве на полгода закроют движение на одной из веток метро.

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