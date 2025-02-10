В Киеве стоимость воды 'выросла' вчетверо: что стоит за неожиданным повышением тарифов и будет ли перерасчет

В сети распространялась информация о четырехкратном повышении тарифов на воду в Киеве, однако это оказалось неправдой. Никакого повышения не было – сбой в платежных системах привел к отражению некорректных сумм в квитанциях.

К утру 10 февраля работа систем была возобновлена. Об этом сообщили в "Киевводоканале".

"Сейчас все начисления отражаются корректно, и потребители могут производить оплату за услуги. Те, кто уже оплатил завышенные суммы, получат перерасчет, а переплаченная сумма будет перенесена как аванс на следующий период", – говорится в сообщении.

9 февраля в социальных сетях и мессенджерах распространились слухи о том, что тарифы на воду в Киеве увеличились в четыре раза. Некоторые жители столицы получили квитанции с чрезмерно высокими суммами за потребленную воду, что вызвало волну негодования.

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Однако в "Киевводоканале" официально опровергли эти сообщения, уточнив, что тарифы не повышались. Увеличение сумм в квитанциях явилось результатом технического сбоя в системе обработки платежей, в результате чего суммы начислений отразились неправильно.

Согласно официальной информации "Киевводоканала", тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются стабильными с 24 февраля 2022 года. Это означает, что никаких решений о повышении стоимости услуг не принималось, а все слухи об увеличении тарифов в 4 раза ложны.

Оксана Стан, начальник Информационного управления ЧАО "АК "Киевводоканал", уточнила, что завышенные суммы в платежках стали следствием технического сбоя в платежных системах, тогда как в биллинговой системе компании начисления отражаются корректно.

Жителям Киева, обнаружившим завышенные суммы в своих квитанциях, рекомендовали воздержаться от оплаты счетов до устранения технической ошибки. Киевляне могли проверить правильные начисления через личный кабинет "Киевводоканала" или дождаться обновленных платежек с исправленными суммами.

К утру 10 февраля технические проблемы в платежных системах были решены, и суммы начислений за водоснабжение и водоотвод теперь отражаются корректно на всех онлайн-платформах. Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду, но этот мораторий не распространяется на тарифы на холодную воду, поэтому теоретически повышение возможно, хотя его не было.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько обойдется газ с 1 февраля.

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