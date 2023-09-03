В Киевской области археологи нашли останки взрослых и детей времен Средневековья (фото)

В Поросье в Белоцерковском районе Киевской области археологи раскопали несколько древних захоронений и нашли артефакты III-XI веков. В могилах были обнаружены останки взрослых и детей.

Как сообщает Национальная Академия Наук Украины, было исследовано 300 кв. м территории в Поросе и найдено 12 средневековых захоронений и большое количество артефактов черняховской культуры (III-V ст.).

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Погребальные комплексы, как отмечается в сообщении, имели остатки нескольких гробниц. Здесь нашли железные гвозди, которыми скрепляли крышки гробов.

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"Двое покойников положены головами на север, еще двое - с небольшим отклонением на запад. На северо-запад ориентированы трое усопших. В одном случае зафиксирована юго-восточная ориентация, еще одно захоронение произошло в переотложенном состоянии", — добавили археологи.

Отмечается, что пять захоронений принадлежали взрослым мужчинам, два – женщинам, еще пять – детям. Мужские захоронения содержали элементы вооружения – железные топоры с опущенным лезвием, двумя боковыми щекавицами и удлиненным вырезным обухом и боевые железные раскладные серпы так называемого "салтовского типа".

В погребении впервые нашли и древнерусский гончарный горшок XI в., Который мог служить в поминальных ритуалах.

Также были найдены остатки элементов одежды – подковообразная фибула со спиралевидными окончаниями, бронзовые пряжки с прямоугольной рамкой, бронзовые кольца-распределители. Найдены и точильные камни, огни, остатки железных ножей.

В женских захоронениях нашли витую шейную гривну типа "Totenkrone".

"Вероятно, подобные предметы имели не только экономическое, но и определенное сакральное значение. Возможно, их следует интерпретировать как приданое молодых женщин, наделенное им родителями, занимавшими весомое имущественное и социальное положение в обществе пруссов и ятвягов", — отмечается в сообщении.

При раскопках женских могил были обнаружены элементы одежды и украшения из бронзы, стекла.

Вблизи захоронений обнаружили большие грунтовые хозяйственные ямы, которые в древности использовали как мусорные ямы.

Напомним, прокуратура объявила подозрение "черному археологу" из Кировоградщины, который на территории Хмельницкой области проводил незаконные раскопки и нашел клад. После этого он пытался продать предметы III века, обладающие значительной исторической ценностью.

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