В Киевтеплоэнерго подсказали, как удобно подать показатели счетчиков горячей воды: подробности
Владельцы бойлеров обязаны ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды, даже если они не изменяются.
Чтобы сделать этот процесс более удобным, киевляне могут воспользоваться сервисом "Коммуналка". Как отметили в " Киевтеплоэнерго ", этот чат-бот в Telegram и Viber объединяет все снабжающие тепло, воду, газ и электроэнергию услуги.
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Передать показания можно через:
- Личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса.
- Личный кабинет на сайте "Киевтеплоэнерго" ( kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/ ).
- Call-центр : (044) 247-40-40, с мобильного – (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.
- Бесплатная горячая линия : 0 800 404 407.
- Дополнительные номера сервисных центров в районах города.
"Киевтеплоэнерго" отмечает: даже если вы пользуетесь бойлером и не тратите горячую воду из централизованной сети, показания все равно нужно передавать ежемесячно.
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