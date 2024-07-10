В коем случае можно не идти в ТЦК за повесткой: комментарий военных

Несмотря на военное положение и мобилизацию в Украине, мужчины призывного возраста (18-60 лет) и дальше будут получать повестки. Однако в некоторых случаях появление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) не обязательно. Об этом пишет Novyny.live.

Закон четко определяет 4 обстоятельства, когда неявка по повестке не наказывается:

Стихийная беда: наводнение, землетрясение, ураган и т.д., которые физически помешали вам появиться. Болезнь: подтверждена медицинской справкой, которая делает невозможным выход из дома. Военные действия: активные боевые действия в вашем регионе, которые делают опасным передвижение. Смерть близкого родственника: смерть члена семьи первой степени родства (супруг, жена, ребенок, родители, брат, сестра).

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Даже имея одно из этих оснований, вы обязаны сообщить о ней ТЦКСП. Сделать это можно любым доступным способом: по телефону, по электронной почте, через родственников и т.д.

Уведомление о причинах неявки должно состояться в течение 3 дней с даты, указанной в повестке. После этого в течение 7 дней вам все же необходимо будет явиться в ТЦКСП для объяснения ситуации и дальнейшего определения вашего статуса.

Помните:

Неявка без уважительных причин карается штрафом от 3 до 5 тысяч гривен.

Повторное нарушение может привести к более серьезным санкциям, вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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