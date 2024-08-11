В Курске ночью раздавались взрывы и работала ПВО: ракетой повреждена многоэтажка, есть много пострадавших (фото, видео)

В ночь на 11 августа в российском Курске прогремели взрывы. По словам местных властей, обломки ракеты попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего есть пострадавшие.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обвинил в инциденте Украину, заявив, что якобы российская противовоздушная оборона сбила украинскую ракету. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

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Местные жители рассказывают о взрывах в разных частях города, которые были настолько мощными, что в некоторых домах даже посыпалась штукатурка. Это может указывать на возможную массированную атаку и серьезные разрушения.

По состоянию на 01:37 по киевскому времени было известно о 13 раненых, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. По данным МЧС рф, из дома были спасены 15 человек и эвакуированы еще 30.

Местные Telegram-каналы распространили видео с места происшествия.

Напомним, 10 августа ВСУ в Курской области сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью более 16 млн долларов.

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