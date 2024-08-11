У Курську вночі лунали вибухи та працювала ППО: ракетою пошкоджено багатоповерхівку, є багато постраждалих (фото, відео)

У ніч на 11 серпня в російському Курську прогриміли вибухи. За словами місцевої влади, уламки ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, унаслідок чого є постраждалі.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов звинуватив у інциденті Україну, заявивши, що нібито російська протиповітряна оборона збила українську ракету. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

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Місцеві жителі розповідають про вибухи в різних частинах міста, які були настільки потужними, що в деяких будинках навіть посипалась штукатурка. Це може вказувати на можливу масовану атаку і серйозні руйнування.

Станом на 01:37 за київським часом було відомо про 13 поранених, з яких двоє перебувають у важкому стані. За даними МНС рф, з будинку було врятовано 15 людей та евакуйовано ще 30.

Місцеві Telegram-канали поширили відео з місця події.

Нагадаємо, 10 серпня ЗСУ у Курській області збили російський гелікоптер Ка-52 вартістю понад 16 млн доларів.

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