В марте для трех знаков зодиака начнется плохой период

Хотя месяц Марса кажется временем обновления для многих знаков зодиака, планета Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятной для других. Переход Сатурна в знак Рыб в течение следующего месяца марта может просто внести некоторые изменения в нашу жизнь.

В основе всего этого движения три знака зодиака, к сожалению, испытывают влияние астрального воздействия, которое не доставляет удовольствия. Астрологи рассказали, кому придется полагаться на собственные силы, чтобы противостоять вызовам.

Рак

Самообладание является решающим качеством месяца марта, который кажется враждебным! Но ключевое слово здесь "кажется". Хотя ближайшие недели будут не в их пользу, нечего делать из этого драму, если Раки знают, как обуздать себя. Кроме того, всегда есть свобода действий и способы переломить ситуацию. Поэтому их наблюдательность и определенное качество терпения нужны как никогда.

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Они поймут, что вражда была только поверхностной. Ракам следует осознавать свои импульсивные реакции, чтобы лучше управлять своей повседневной жизнью. Именно таким образом они смогут действовать в соответствии со сложившейся ситуацией и собственными стремлениями и условиями. Все это так же касается любовного контекста, потому что с соприкосновением Венеры и Плутона их любовные отношения могут превратиться в настоящую игру терпения.

Стрельцы

С одной стороны, не будет никакого конкретного события, которое переполнило бы их свободный и авантюрный дух. С другой стороны, возможно, это будет их окружение, которое будет заниматься этим через несколько стычек. И эти ссоры могут помешать Стрельцам наслаждаться всем, что их двигает, и тем, что заставляет их вибрировать. Они не смогут исследовать новые впечатления, знакомиться с новыми людьми или видеть страну без душевного покоя.

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Из-за того, что они, возможно, забыли, как поддерживать отношения с близкими людьми, они обвиняют себя. Друзья, родственники и даже коллеги возмущаются их невниманием. Чтобы предотвратить такое раскрытие, которому способствует Сатурн в Рыбах, избегайте быть Стрельцом, изливающимся в избыточность собственной природы.

Водолей

Под влиянием транзита Сатурна в Рыбах все обстоит сложно. Индивидуум, пропитанный оригинальностью, каков Водолей, будет вести войну против самых сложных своих противников, которые являются никем иным, как им самим. Именно по этой причине март, пожалуй, кажется ему самым болезненным из всех.

Им может быть трудно двигаться к достижению целей или полностью оценить текущий момент и моменты легкости. С их мучениями нельзя исключать разрыв с любимым человеком, что делает повседневную жизнь еще тяжелее. Если Водолеи не позволят себе свободы примириться с собой, упреки, о которых они молчали, вылезут наружу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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