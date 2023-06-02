В Михайловке раздался взрыв: взорвали коллаборантов

Во временно оккупированной Михайловке в Запорожье 2 июня прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработало СВО заложенное в автомобиль.

Автомобиль в тот момент находился рядом с заведением, в котором проводят время оккупанты и коллаборанты. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"В Михайловке Запорожской области под вечер "хлопковый" подарок. Раздался мощный взрыв. По предварительным данным сработало СВО заложенное в автомобиль, который был припаркован возле кафе, где русские вместе с колобками любят пить и веселиться", – говорится в сообщении.

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В сети также публикуют кадры с места происшествия. По предварительным данным, взорвали авто местного коллаборанта Сергея Дидоводюка, которого российские СМИ окрестили Гидоводюком.

Предатель прислуживал оккупантам и являлся владельцем местного кафе. Вместе с ним, вероятно, погибли трое оккупантов.

Дидоводюк одним из первых перешел на сторону оккупантов. Мужчина кормил захватчиков в своем кафе "Гетман".

Ликвидацию коллаборанта прокомментировал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Собирались отдохнуть в местном кафе, вместо этого немного не достались – авто с четырьмя поклонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения. Уточняем информацию кто выжил, а кто отдохнет уже на концерте Кобзона", – указал он.

Новость дополняется...

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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