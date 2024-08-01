В Минэкономики рассказали, в каких отраслях больше всего забронированных от призыва

В Украине ряд граждан могут получить бронирование от мобилизации. Для этого предприятие, на котором работает лицо, должно отвечать ряду требований.

По данным Министерства экономики, около 615 тысяч военнообязанных мужчин пока имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Об этом в ведомстве сообщили по запросу hromadske.

По состоянию на 31 июля, согласно приказам Минэкономики, ведомство принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действуют.

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Наиболее таких мужчин в энергетической отрасли – 29%, промышленном производстве – 15% и транспорте – 14%. На четвертом месте находится агропромышленный комплекс – 12%, а ТОП-пять закрывает медицина – 6%. Далее распределение следующее:

оборонно-промышленный комплекс – 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы – 4%;

ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций – 2%;

финансовая, банковская сфера – 2%;

сфера торговли – 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления – 2%;

другие – 7%.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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