В Минобороны планируют автоматическую отсрочку от призыва: что известно

В Украине ряд граждан имеют право отсрочки от призыва во время мобилизации. В Минобороны планируют запустить сервис автоматического предоставления отсрочки в приложении "Резерв+".

В частности, речь идет о студентах, родителях и опекунах троих детей. Запуск планируется на осень, говорится в ответе Минобороны на вопросы в комментариях к посту заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

В Минобороны указали, что понимают и разделяют необходимость автоматической отсрочки, и это одно из приоритетных направлений работы команды "Резерв+".

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Добавим, Черногоренко в конце июня отмечала, что Минобороны уже наладило сотрудничество с восемью государственными реестрами и планирует увеличивать их количество. В частности, были налажены связи с Государственным реестром актов гражданского состояния, с помощью которого можно проверить информацию о родстве.

"Мы двигаемся к тому, чтобы Резерв+ стал полной цифровой альтернативой ТЦК. Получить отсрочку, встать на учет, сгенерировать направление на ВЛК – все это будет доступно в Резерв+. Для этого нужны комплексные нормативные изменения, над чем и работаем. Следите за нашими новостями", – отметило Минобороны в ответах на вопросы под комментариями замминистра.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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