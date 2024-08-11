У Міноборони планують автоматичну відстрочку від призову: що відомо

В Україні низка громадян має право на відстрочку від призову під час мобілізації. У Міноборони планують запустити сервіс автоматичного надання відстрочки у додатку "Резерв+".

Зокрема, йдеться про студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Запуск планується на осінь, йдеться у відповіді Міноборони на запитання в коментарях до посту заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко.

У Міноборони вказали, що розуміють і поділяють необхідність автоматичної відстрочки, і це один із пріоритетних напрямків роботи команди "Резерв+".

Читайте також: Кому потрібен військовий квиток та як його оформити: детальна інструкція

Додамо, Чорногоренко наприкінці червня зазначала, що Міноборони вже налагодило співпрацю з вісьмома державними реєстрами та планує збільшувати їхню кількість. Зокрема, було налагоджено зв'язки з Державним реєстром актів цивільного стану, за допомогою якого можна перевірити інформацію про родинні зв'язки.

"Ми рухаємося до того, щоб Резерв+ став повною цифровою альтернативою ТЦК. Отримати відстрочку, стати на облік, згенерувати направлення на ВЛК – усе це буде доступно в Резерв+. Для цього потрібні комплексні нормативні зміни, над чим і працюємо. Стежте за нашими новинами", – зазначило Міноборони у відповідях на запитання під коментарями заступника міністра.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!