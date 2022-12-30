В Минсоцполитики подробно объяснили, что будет с социальными выплатами в 2023 году

Министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, что будет с социальными выплатами в Украине в 2023 году. По ее словам, повышение государственной помощи не планируется, несмотря на высокий уровень инфляции.

По ее словам, в новом 2023 году предусмотрена фиксированная сумма прожиточного минимума в течение года. Об этом она сказала в интервью для издания "Факты".

"Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством", – добавила министр.

Глава ведомства отметила, что в 2023 году все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться именно на оборону и победу.

Видео дня

"Социальная поддержка будет оставаться в рамках текущего года. Мы понимаем, что, к сожалению, инфляция съедает значительное количество стоимости денег. Поэтому будем пытаться перекрыть нехватку средств для самых бедных и уязвимых слоев населения путем привлечения международных доноров, дополнительных выплат через формат помощи с использованием средств различных международных организаций, которые сейчас пытаемся централизовать", – сказала Жолнович.

Она также уточнила, что помощь международных организаций будет выплачиваться через единый портал. Помощь с учетом верификации, адресности и избегания дублирования выплат.

Напомним, Кабинет министров Украины принял важное решение по социальным выплатам с нового года. Было решено автоматически продлить ряд пособий с 1 января 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!