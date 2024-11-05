В НАТО рассмотрят вопрос перехвата российских ракет над Украиной - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил возможность расширения противовоздушной обороны Украины с участием стран НАТО. Ключевым аспектом обсуждения станет правовой статус перехвата российских ракет вне украинского воздушного пространства в контексте права на самооборону.

По информации министра, этот вопрос может стать одним из пунктов повестки дня предстоящей встречи членов Альянса, запланированной на следующую неделю. Об этом он сказал в эфире телеканала TVN24.

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Комментируя обращение президента Зеленского о возможности сбивания российских ракет, направляющихся в Польшу, еще до пересечения польской границы, Сикорский поднял важный вопрос о границах права на самооборону. Он привел пример инцидента в Пшеводуве, где падение обломков ракеты привело к человеческим жертвам, отмечая потенциальные риски ограничения противоракетной обороны только территориальными пределами страны.

Министр подчеркнул, что этот вопрос требует основательного обсуждения среди союзников, учитывая разные взгляды на эту проблему и ее возможные решения.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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