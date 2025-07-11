В небе над Киевом заметили самолет АН-124 с позывным PTNPNH2 (видео)

В пятницу, 11 июля, жители Киева и области заметили в небе большой самолет, пролетевший над регионом. Это зрелище вызвало восхищение среди местных жителей, особенно у детей, для которых появление воздушного гиганта послужило настоящим впечатлением.

По предварительным данным, речь идет о транспортном воздушном судне АН-124 "Руслан" - одном из крупнейших в мире. Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях.

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На видео ясно видно, как гигантский самолет пролетает над городом. По информации из Flightradar24, самолет с позывным PTNPNH2 (что читается как "путин пошел на х**2") вылетел из Днепра и продолжает находиться в воздушном пространстве Украины. Его конечный пункт назначения пока неизвестен.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения авиапассажирские перевозки в Украине прекращены, поэтому появление любого самолета над городом привлекает особое внимание.

Напомним, во Львове может открыть аэропорт.

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