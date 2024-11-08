В Одессе задержали мошенников, выдававших себя за работников ТЦК и требовавших деньги с призывников

В Одессе стражи порядка задержали преступную группу, которая выдавала себя за сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции, чтобы требовать деньги у мужчин призывного возраста.

Организаторами преступной группы были трое одесситов и уроженец Донецкой области. Злоумышленники, одетые в форму военных или полицейских, останавливали мужчин на улицах под предлогом обвинений в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает Нацполиция, Офис генпрокурора.

Запугивая принудительным доставлением в ТЦК, они предлагали "решить вопрос" за взятки. В случае отказа платить применяли физическое и психологическое насилие. В частности, в одном случае они избили мужчину и требовали 3000 долларов, угрожая мобилизацией.

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Оказалось, что один из участников группировки был бывшим милиционером, ранее фигурантом уголовных дел. Остальные имели опыт пребывания в местах лишения свободы за преступления, такие как разбой, кражи и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали злоумышленников "на горячем". В ходе обысков изъята форма, деньги, телефоны, банковские карты, а также оружие и наркотики.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и сообщать о подобных случаях полиции. Члены группировки уже поставлены в известность о подозрении в вымогательстве, но также проверяется их причастность к другим преступлениям.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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