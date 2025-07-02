В одном из регионов Украины существенно выросли цены на жилье: почему и на сколько подорожало

В мае 2025 года на Юге Украины наблюдалось существенное увеличение спроса на недвижимость. В Черноморске покупательская активность выросла на 113%, в Одессе – на 71%. В то же время количество доступных предложений уменьшилось на 29%. Этот дисбаланс уже вызвал существенный рост стоимости жилья, в частности однокомнатных квартир.

Аналитики OLX: Недвижимость рассказали об этом изданию OBOZ.UA. Они отметили, что Одесса, которая является наиболее активным и дорогим рынком в регионе, снова подтверждает свое лидерство в сфере жилой недвижимости.

В мае 2025 года средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе достигла 1,8 млн грн, что на 25% больше, чем в мае 2024 года. Это повышение стоимости является следствием избыточного спроса, который превышает предложение. Количество объявлений о продаже жилья в городе уменьшилось на 15%, а интерес покупателей вырос на 71%.

Эксперты говорят, что подобная ситуация наблюдается и в Черноморске, где цена однокомнатной квартиры выросла до 1,1 млн грн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Отметим, что именно в Черноморске спрос вырос больше всего – на 113% за год, в то время как количество доступных объявлений также увеличилось, хотя и не такими большими темпами.

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В Николаеве и Херсоне ситуация выглядит несколько по-разному. В Николаеве спрос на жилье увеличился на 41%, однако цены остались почти без изменений, с повышением лишь на 0,5%. В Херсоне, несмотря на повышенный спрос на аренду, цена на покупку квартир даже немного снизилась. Это можно объяснить нестабильной ситуацией и менее активным привлечением инвестиций.

Рынок аренды также показывает выразительное увеличение цен. Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры наблюдается в Одессе – около 9,5 тыс. грн в месяц, что на 27% больше, чем в мае 2024 года. В то же время в Николаеве и Черноморске цена аренды составляет 6 тыс. грн, но рост здесь еще существеннее, достигнув 33%. Даже в Херсоне, который остается самым выгодным для арендаторов, средняя арендная плата поднялась до 3,5 тыс. грн.

Несмотря на рост арендных ставок, количество доступных вариантов жилья в этом сегменте значительно уменьшилось. Наибольшее сокращение наблюдается в Черноморске – на 72%, что может объяснять частичное снижение спроса в этом городе. В Одессе количество объявлений снизилось на 45%, а в Херсоне – на 52%. Единственным исключением стал Николаев, где предложений аренды стало больше на 19%, что частично уменьшило влияние повышения цен.

Аналитики отмечают, что рынок недвижимости на Юге Украины после восстановления от последствий войны постепенно выходит из застоя и начинает демонстрировать признаки перегрева, в частности, из-за дисбаланса между спросом и предложением. Люди активно ищут как жилье для покупки, так и для аренды, но застройщики и владельцы не всегда успевают адаптироваться к изменениям на рынке.

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