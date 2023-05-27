В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: попадание по месту дислокации окупантов (фото, видео)
В оккупированном Бердянске произошел прилет по базам отдыха Химик и Весна. Местные жители слышали мощные взрывы в селе Новопетровка Бердянского района, где дислоцировались оккупанты.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Бердянск сегодня" и заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире национального телемарафона 27 мая.
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"Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха Химик, Весна в селе Новопетровка Бердянского района, находящегося на побережье Азовского моря", – заявил Дудукалов.
"Я думаю, что за последние такие несколько "акций" окупантов умерших можно считать там уже не десятками, а сотнями", - добавил он.
Российские СМИ сообщают, что якобы в городе работает ПВО, а также "проводятся плановые учения".
Напомним, в ГУР предупредили о российских провокациях по ЗАЭС.
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