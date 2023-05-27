В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи: влучання по місцю дислокації окупантів (фото, відео)

В окупованому Бердянську стався приліт по базах відпочинку Хімік і Весна. Місцеві мешканці чули потужні вибухи в селі Новопетрівка Бердянського району, де дислокувались окупанти.

Про це повідомляє телеграм-канал “Бердянськ сьогодні" та заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі національного телемарафону 27 травня.

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"Буквально кілька хвилин тому був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку Хімік, Весна в селі Новопетрівка Бердянського району, що знаходиться на узбережжі Азовського моря", – заявив Дудукалов.

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"Я думаю, що за останні такі кілька "акцій" окупантів померлих можна рахувати там вже не десятками, а сотнями", – додав він.

Російські ЗМІ повідомляють, що нібито в місті працює ППО, а також ''проводяться планові навчання''.

Нагадаємо, у ГУР попередили про російські провокації щодо ЗАЕС.

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