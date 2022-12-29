В полиции предупредили украинцев о наказании за запуск салютов и петард

В Украине во время действия военного положения запрещено продавать и использовать пиротехнические средства, в частности, салюты и петарды. Нарушителей ждет наказание от штрафа до лишения свободы.

Соответствующее решение было принято в частности в Киевской областной военной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности, субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение запрета на использование и продажу пиротехнических средств предусматривает ответственность по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

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ст. 182 (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах);

ст. 195-6 (Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств);

ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Санкции статей Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривают наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники.

В то же время нарушители могут быть привлечены к ответственности по ст. 296, хулиганство, Уголовный кодекс Украины. Она предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы.

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