У поліції попередили українців про покарання за запуск салютів та петард

В Україні на час дії воєнного стану заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема, салюти та петарди. Порушників чекатиме покарання від штрафу до позбавлення волі.

Відповідне рішення ухвалили зокрема у Київській обласній військовій адміністрації. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушення заборони на використання та продаж піротехнічних засобів передбачає відповідальність за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

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ст. 182 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях);

ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів);

ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Санкції статей Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають покарання у вигляді штрафу із можливою конфіскацією піротехніки.

Водночас порушники можуть бути притягнені до відповідальності за ст. 296, хуліганство, Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі.

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