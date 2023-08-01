В Польше нашли кольцо правнучки Ярослава Мудрого возрастом 950 лет

Группа археологов из Института археологии и этнологии Польской академии наук, которая занималась исследованием древних поселений вблизи села Слушков, обнаружили большое количество древних артефактов, насчитывающих 900 лет. Среди найденных предметов были керамические сосуды, в которых хранились денарии - всего 6500 серебряных монет в льняных мешочках, а также серебряные слитки и 4 кольца, два из которых были кольцами.

Об этом пишет UaInfo.

Согласно выводам археологов, кольца предположительно принадлежали русской княжне по имени Мария, которая была родственницей Сбиславы Святополковны, дочери Великого князя Киевского Святополка. Кольцо большего размера имело коническую форму, в то время как кольцо меньшего размера было сделано как стержень с пробитыми отверстиями. Археолог Дариуш Вычулковский отметил, что кольца имели украшения из драгоценных камней, которые были отполированы полукругом, а также украшены золотыми гранулами.

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Одно из перстней имело надпись: "Господи, помоги твоей слуге Марии", что дополнительно подтверждало, что оно принадлежало именно принцессе. Ученые утверждают, что Мария, вероятно, была дочерью Олега Святославича, князя Волынского и внука Ярослава Мудрого.

По данным из Повести временных лет, Сбислава, дочь Святополка, в 1102 году была отправлена в Польшу для замужества с Болеславом Кривоустым, с целью заключения союза между семьями Киевских и венгерских князей. Ее мать, вероятно, была из чешской династии Пржемысловичей. Свадьба Сбиславы состоялась зимой 1102/1103 годов.

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Профессор Адриан Юсупович из Института истории Польской академии наук в Варшаве высказал предположение, что сокровище, найденное вместе с кольцами, могло быть связано с приданым, специально предназначенным для Марии, которое, возможно, было спрятано неподалеку от Слушкова. Это может быть связано с поимкой князя Владимира Перемышльского Петром Влостовичем. По данным исследователей, клад возможно был спрятан в 1145/1146 годах во время бегства Петра Влостовича из Польши.

Все эти открытия могут раскрыть новые аспекты жизни и обычаев правителей и населения того времени.

Напомним, в Израиле обнаружили надгробный камень Пресвятой Марии в возрасте 1400 лет.

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