В пригороде Помпеев археологи нашли комнату, где жили рабы: очень тесная и темная

В пригороде стертого с лица земли извержением вулкана города Помпеи археологи обнаружили комнату для рабов в отличном состоянии. Помещение было частью виллы. Площадь комнаты составляла 16 кв. метров. В ней стояли три деревянных кровати и сундук с предметами. Археологи предполагают, что там могла жить работавшая в доме семья.

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Об этом пишет сайт археологического парка "Помпеи".

Под кроватями стояли амфоры для хранения личных вещей и керамические кувшины. Кроме того, в комнате стоял сундук из дерева, в котором лежали предметы из металла и ткани, напоминающие части лошадиной упряжи. На одной из кроватей лежал вал колесницы.

Кровати были сбиты из досок, переплетенных веревками. Одна из них была меньше по размеру – 1,4 метра, вероятно, на ней спал ребенок. В комнате было одно маленькое окно вверху. В общем, комната выглядела очень просто и бедно. Археологи продолжают раскопки.

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