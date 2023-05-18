У передмісті Помпеїв археологи знайшли кімнату, в якій жили раби: дуже тісна та темна

У передмісті стертого з лиця землі виверженням вулкану міста Помпеї археологи знайшли кімнату для рабів в чудовому стані. Приміщення було частиною вілли. Площа кімнати складала 16 кв. метрів. У ній стояли три дерев'яні ліжка та скриня з предметами. Археологи припускають, що там могла жити сім’я, яка працювала в будинку.

Читайте також: У мюнхенській могилі виявили кельтські ножиці, яким 2300 років

Про це пише сайт археологічного парку "Помпеї".

Під ліжками стояли амфори для зберігання особистих речей та керамічні глеки. Крім того, у кімнаті стояла скриня з дерева, в якій лежали предмети з металу та тканини, які нагадують частини кінської упряжі. На одному з ліжок лежав вал колісниці.

Ліжка були збиті з дощок, переплетених мотузками. Одне з них було менше за розміром – 1,4 метри, ймовірно, на ньому спала дитина. В кімнаті було одне маленьке вікно угорі. Загалом кімната виглядало дуже просто та бідно. Археологи продовжують розкопки.

Відео дня

Нагадаємо, ми вже писали, що очікує людство протягом наступних 80 років

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!