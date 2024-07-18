В Раде придумали новый вариант экономического бронирования для тех, кто не может заплатить: о чем идет речь

В Украине идет мобилизация, однако некоторые категории граждан могут получить бронирование от призыва. Верховная Рада также готовит законопроект, предусматривающий экономическое бронирование.

В то же время разрабатывается документ о так называемой экономической мобилизации. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха во время брифинга, передает Укринформ.

По его словам, при введении экономического бронирования не все маленькие бизнесы смогут платить за своих работников. Потому военные предложили концепцию экономической мобилизации как дополнение к идее экономического бронирования.

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"Представьте, что у вас есть СТО. Это СТО не имеет финансовой возможности оплатить 20 тысяч гривен за одного работника в месяц за бронь. Но оно пользуется спросом среди тех самых военных, которые постоянно чинят свои машины. Тогда мы вводим категорию "экономической мобилизации", – отметил он.

Наталуха пояснил, что экономическая мобилизация будет заключаться в том, чтобы бизнес, не имеющий возможности платить за бронь работника 20 тыс. гривен налога, мог бы предоставлять бесплатно товар, работу или услугу, на которые есть спрос среди военных, с аналогичной стоимостью.

"Фактически это означает, что на сумму стоимости бронирования нужно предоставить услуги. Например, вы хотите забронировать четырех работников, это сумма 80 тысяч гривен в месяц, то есть вы как владелец бизнеса должны заключить контракт с какой-то бригадой на бесплатные услуги в пределах 80 тысяч гривен на месяц. И за это получите право брони четырех работников", – указал нардеп.

В то же время Наталуха сообщил, что эта концепция находится в разработке, а о четких сроках представления законопроекта пока речь не идет.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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