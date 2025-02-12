В Резерв+ начала действовать функция автоматического продления отсрочки: о чем идет речь и как пользоваться

С 7 февраля в приложении "Резерв+" ввели автоматическое продление отсрочок от мобилизации для отдельных военнообязанных категорий.

Как сообщает Министерство обороны, автоматическое продление будет касаться лиц с инвалидностью, имеющих соответствующее удостоверение Пенсионного фонда, а также студентов, аспирантов и докторантов.

Для продолжения отсрочки достаточно обновить военный документ в приложении "Резерв+", после чего система автоматически проверит наличие оснований и продлит отсрочку.

В будущем эта функция станет доступной и для многодетных родителей, воспитывающих троих и более детей в общем браке.

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Что такое "Резерв+"

"Резерв+" — это мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое заработало 18 мая после принятия обновленного законодательства о мобилизации. Приложение доступно в App Store и Google Play Market и позволяет быстро обновлять личные данные и получать доступ к реестру "Оберег".

В период с 18 мая по 16 июля 2024 г. свои военно-учетные данные через приложение обновили 4 690 496 военнообязанных.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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