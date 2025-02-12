У Резерв+ почала діяти функція автоматичного продовження відстрочки: про що йдеться та як користуватися

З 7 лютого у застосунку "Резерв+" запровадили автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для окремих категорій військовозобов'язаних.

Як повідомляє Міністерство оборони, автоматичне продовження стосуватиметься осіб з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів.

Для продовження відстрочки достатньо оновити військовий документ у застосунку "Резерв+", після чого система автоматично перевірить наявність підстав і подовжить відстрочку.

У майбутньому ця функція стане доступною і для багатодітних батьків, які виховують трьох і більше дітей у спільному шлюбі.

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Що таке "Резерв+"

"Резерв+" — це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, який запрацював 18 травня після ухвалення оновленого законодавства про мобілізацію. Додаток доступний у App Store та Google Play Market і дозволяє швидко оновлювати особисті дані та отримувати доступ до реєстру "Оберіг".

У період з 18 травня по 16 липня 2024 року свої військово-облікові дані через застосунок оновили 4 690 496 військовозобов'язаних.

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