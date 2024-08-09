В результате взрывов в Курской области россии разбита колонна оккупантов (видео)

В ночь на 9 августа в приграничном Рыльском районе Курской области прогремели мощные взрывы, свидетелями которых стали местные жители. По предварительным данным, в результате атаки было уничтожено значительное количество российской военной техники.

Как сообщают очевидцы, пожар, вспыхнувший после взрывов, охватил значительную территорию. Некоторые российские Telegram-каналы утверждают, что удар был нанесен украинскими ракетами HIMARS по колонне российских войск, двигавшейся по автотрассе. Появились видеозаписи, на которых видна горящая техника и густые клубы дыма.

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Местные паблики активно обсуждают инцидент, публикуя фотографии и видео с места происшествия. Отмечается, что в результате детонации боеприпасов взрывы продолжались в течение длительного времени. Автотрасса, по которой двигалась русская колонна, была полностью перекрыта.

Сообщение о попадании в колонну окупантов. Источник: Скриншот из пабликов россиян

Пожар в Курской области. Источник: Скриншот из пабликов россиян

Сообщение о попадании в колонну окупантов. Источник: Скриншот из пабликов россиян

Пожар в Курской области. Источник: Скриншот из пабликов россиян

Сообщение о попадании в колонну окупантов. Источник: Скриншот из пабликов россиян

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром сообщил, что "ночью 4 украинских ракеты и 4 БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области".

Минобороны россии сообщило, что силы ПВО "сбили" в общей сложности 75 украинских беспилотников - над Белгородской, Липецкой, Курской, Брянской, Воронежской и Орловской областями.

Z-каналы к утру 9 августа утверждают, что продвижение ВСУ вглубь области якобы остановлено.

В частности, пропагандистский канал "Дневник Мракоборцев" написал: "Продвижение врага полностью парализовано. В этот момент противник пытается удержать то, что занял. Штурмовые группы приступили к выполнению задач по освобождению населенных пунктов".

Оккупанты сообщали накануне, что "Дикая дивизия Донбасса" прибыла в Курскую область. Данное подразделение называют интербригадой "Пятнашки".

Бригада пятнашка. Источник: Скриншот из пабликов россиян

Напомним, 9 августа в Липецкой области россии дроны атаковали военный аэродром. После атаки БПЛА власти региона объявили об эвакуации ряда населенных пунктов.

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