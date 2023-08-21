В Ростове-на-Дону раздалось несколько мощных взрывов, оккупанты заявили о 'сверхзвуке': что известно (видео)

Утром 21 августа жители российского Ростова-на-Дону сообщили о нескольких мощных взрывах, раздавшихся над городом. Отмечалось, что в помещениях треснули стеклопакеты "после звуков тройного мощного взрыва".

Телеграм-канал "Privet-Rostov" сообщил со ссылкой на источники, что работало ПВО. Также отмечалось, что были "сбиты ракеты в районе Ростова-на-Дону".

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Впоследствии в сети начали появляться видеозаписи камер наблюдения, которые зафиксировали звуки взрывов.

"Источник сообщает, что над Ростовом-на-Дону якобы сбиты три ракеты С-200. Информация требует подтверждения", — говорилось в сообщении местных пабликов.

Видео дня

Через некоторое время губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Телеграм-канале: "В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие".

Между тем, жители Ростова после звука взрыва "видят дым или пыль" в западной части города, а также в районе Ворошиловского моста".

Напомним, утром 21 августа во всех московских аэропортах был оглашен план "Ковёр". Власти России обвинили Украину в атаке дронов.

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