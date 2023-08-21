У Ростові-на-Дону пролунало кілька потужних вибухів, окупанти заявили про 'свєрхзвук': що відомо (відео)

Зранку 21 серпня мешканці російського Ростова-на-Дону повідомили про кілька потужних вибухів, що пролунали над містом. Зазначалося, що у помешканнях тріснули склопакети "після звуків потрійного потужного вибуху".

Телеграм-канал "Privet-Rostov" повідомив з посиланням на джерела, що працювала ППО. Також зазначалося, що було "збито ракети в районі Ростова-на-Дону".

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Згодом у мережі почали з'являтися відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували звуки вибухів.

"Джерело повідомляє, що над Ростовом-на-Дону нібито збиті три ракети С-200. Інформація вимагає підтвердження", – йшлося в повідомленні місцевих пабліків.

Відео дня

За деякий час губернатор Ростовської області Васілій Голубєв повідомив у Телеграм-каналі: "У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій".

Тим часом мешканці Ростова після звуку вибуху "бачать дим чи пил" у західній частині міста, а також у районі Ворошилівського мосту".

Нагадаємо, вранці 21 серпня у всіх московських аеропортах оголосили план "Килим". Влада рф звинуватила Україну в атаці дронів.

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