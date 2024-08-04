В Ростовской области бушует масштабный пожар: в Азове огонь приближается к нефтебазе (фото, видео)

В Ростовской области рф в городе Азов разгорелся масштабный пожар. Едкий черный дым накрыл весь город.

Местное МЧС сообщило, что загорелся мусор на площади 150 кв. м на улице Дружбы в Азове. "Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:33. К 13:44 восемь пожарных на двух спецмашинах остановили распространение огня", — отметили российские спасатели.

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Между тем местные паблики пишут, что в Азове пожар уже добрался до асфальтового завода, состава горюче-смазочных материалов и подбирается к нефтебазе.

"Дым от пожара в Азове виден в 20 км. Горит сухая трава и покрышки. Нефтебаза пока не пострадала", – пишут местные жители в соцсетях.

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/rostov_glavniy

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/news161ru

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/news161ru

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/rostov_glavniy

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/rostov_glavniy

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/rostov_glavniy

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/rostov_glavniy

Пожар в ростовском Азове. Источник: t.me/rostov_glavniy

Пожар в ростовском Азове

"Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы на улице Дружбы. Примечательно, что сегодня в МЧС сообщали о вспышке мусора на улице Дружбы в Азове. При этом речь шла о локализации огня". 13:44 силами двух пожарных бригад. Мог ли почти потухший мусор через несколько часов привести к гигантскому пожару, который виден из соседних городов — вопрос, который пока остается без ответа".

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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